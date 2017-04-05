«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه

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علّقت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تخوفات نقابة الأطباء من خصخصة المستشفيات الحكومية، وذلك حال إقرار مشروع قانون التأمين الصحي الذي وافقت عليه الحكومة، قائلةً: «أنا ضد خصخصة المستشفيات».

أضافت النائبة البرلمانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنها لا تقبل مصطلح «خصخصة المستشفيات» سيء السمعة، موضحةً أنه يجب تطوير المستشفيات الحكومية قبل تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، إذ أن القانون الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه.

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تابعت: «نسعى لتطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الحكومية من حيث الجودة ومكافحة العدوى، ولا يصح أن نحكم على القانون الآن بالفشل قبل تطبيقه».