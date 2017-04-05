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محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز

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محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز

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كتبت - سميرة حسن

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط آلية تنظيم دفع المديونيات المتأخرة على المخابز.

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وأعلن المحافظ فى ضوء قرار وزير والتجارة عن إمكانية تقسيط المديونيات المتأخرة لأصحاب المخابز، وذلك من خلال قيام أصحاب المخابز بكتابة تعهد فى موعد أقصى غدا الخميس بسداد المديونية فى موعد أقصاه ١٨ شهرا ودفع الدفعة الأولى من قيمة القسط، حينها سيتم رفع الغلق الإداري عن المخبز و فى حالة التأخر عن دفع الأقساط سيتم غلق المخبز فورا.

وحضر الاجتماع سمير عثمان وكيل مديرية التموين بدمياط والنائب أبو المعاطي مصطفى الذي تعهد بالتوجه إلى وزارة التموين لمناقشة متطلبات أصحاب المخابز.

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التحرير

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