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بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

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بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

التحرير

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قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن ناديه طلب لائحة بطولة كأس من اتحاد الكرة قبل بدايتها، ولم يتلق أى رد.

وأضاف «شمس» خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه شادي محمد، على قناة «الأهلي»، أن النادي الأحمر فوجئ بعرض الجبلاية للائحة بعد بداية البطولة، قبل أن يخرج أحد المسؤولين بتصريحات مفادها أن تغيير اللائحة صعب في ظل بطولة بدأت بالفعل، معلقًا «حاجة غريبة جدًا».

وأكد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة المهندس محمود طاهر، ينتظر رد اتحاد الكرة، فهو من يملك القرار الذي يراه مناسبًا لمصلحة الأهلي.

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وكان اتحاد الكرة، قد قرر إلزام الأندية التي تشارك في بطولة كأس مصر 2017، بوضع شعار شركة «عبور لاند» الراعية للبطولة، على قمصانها، مشددًا على أن هناك غرامة 500 ألف جنيه، على أي فريق يتخلف غن القرار.

 

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التحرير

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