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فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي

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فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي

التحرير

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قال أحمد الشيخ، نجم فريق المقاصة، إن أصعب إحساس شعر به كان عند لحظة إهداره ركلة الجزاء أمام النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بتسببه في ضياع مجهود زملاءه بالفريق الفيومي.

وأوضح «الشيخ» خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة « sports»، أنه أخطأ بقرار تصويب ركلة الجزاء وهو يشعر بالتعب، وأنه أكثر شخص حزين على إهدارها.

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وأكد «هداف الدوري»، أنه يتمنى الاحتراف في أوروبا، كاشفًا أنه تلقى عدة عروض من أندية خليجية، لكنه يعتبر النادي الأهلي أكبر من جميع الأندية العربية.


 

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التحرير

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