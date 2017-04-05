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اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل

مصراوي Masrawy

محكمة شمال القاهرة

كتب - عمرو علي:
تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة فرد الأمن المتهم بهتك عرض طفل بمدرسة دولية في مدينة نصر.

تعود تفاصيل القضية رقم 18351 لعام 2016 جنح مدينة نصر، إلى اعتداء جنسي نفذه فرد أمن "ت. م" بحق طفل ليبي الجنسية في الثالثة من عمره، بإحدى المدارس الدولية في مدينة نصر.

وعندما واجهت النيابة الطفل بالمتهم تعرف عليه، وتبين أن الطفل لم يكن الضحية الأولى للمتهم، إذ أكد عدد من الأطفال اعتياده الاعتداء عليهم، وأسندت النيابة تهمة هتك العرض للمتهم، الذي أحيل للمحاكمة الجنائية.

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