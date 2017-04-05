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عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية

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عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية

التحرير

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وصل اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار قرطاج الدولي بتونس، على رأس وفد أمني رفيع المستوى؛ للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي ستعقد على مدى يومين تحت رعاية الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي.

وأكد اللواء عبد الغفار، في تصريحات صحفية، على ضرورة تضافر الجهود الأمنية العربية، وتوسيع دائرة تبادل المعلومات ذات الصلة بالكيانات الإرهابية وتحركات عناصرها؛ لمواجهة التداعيات السلبية التي أفرزتها الصراعات الإقليمية في المنطقة، وما صاحبها من انتشار للفكر المتطرف وتمدد للتنظيمات الإرهابية بعدد من الدول.

وأضاف وزير الداخلية، أنه سيعقد على هامش المؤتمر، عددا من اللقاءات الثنائية بالعديد من وزراء الداخلية العرب؛ لمناقشة سبل دعم وتطوير التعاون الأمني العربي المشترك، في ضوء التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية على أجهزة الأمن بالدول العربية.

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وكان فى استقبال اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بمطار قرطاج الدولي، السفير المصري لدى تونس نبيل الحبشي، ومندوبا عن وزير الداخلية التونسي.

تجدر الإشارة ألى أن وفدا أمنيا رفيع المستوى رافق اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، في مقدمته اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمتابعة، فضلا عن الوفد الذى وصل بالفعل منذ أيام لحضور الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، ويضم اللواء حاتم فتحى مدير إدارة العلاقات الدولية، واللواء هشام عبده مسئول ملف وزراء الداخلية العرب بوزارة الداخلية.

 

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التحرير

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