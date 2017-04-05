أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة

Google+ Print
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة

مصراوي Masrawy

المتهم في قضية طفلة البامبرز

كتبت - سحر عزام:
قال محمد المرسي، محامي المتهم باغتصاب طفلة الدقهلية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "طفلة البامبرز" إن دفاعه عن موكله يستند على كونه مريض نفسي أقلع عن العلاج منذ أربع أعوام، وذلك لتخفيف العقوبة عنه.

وأضاف المرسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الثلاثاء، أن المحكمة انتدبته للدفاع عن المتهم لأجل أن تكون محاكمته صحيحة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى إدراكه جسامة الحادث وتألمه مما حدث للطفلة التي لم يتجاوز عمرها العامين.

وقررت محكمة جنايات المنصورة (الدائرة 11)، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة "إبراهيم. م. ا" المتهم باغتصاب الطفلة "ج. م - سنة وثمانية أشهر"، إلى الثاني من مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة استمعت لأقوال المتهم في القضية التي حملت رقم 8130 جنح مركز شرطة بلقاس ومقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلي شمال المنصورة، واعترف المذكور تفصيليًا بالواقعة التي شهدتها إحدى قرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتعود القضية إلى يوم 24 مارس الماضي، بعد بلاغ تلقاه قسم شرطة بلقاس من والدة الرضيعة تتهم فيه المتهم باختطاف ابنتها من أمام منزلها واغتصابها داخل حجرة مهجورة أمام منزله.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص