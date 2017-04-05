محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة

كتبت - سحر عزام:

قال محمد المرسي، محامي المتهم باغتصاب طفلة الدقهلية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "طفلة البامبرز" إن دفاعه عن موكله يستند على كونه مريض نفسي أقلع عن العلاج منذ أربع أعوام، وذلك لتخفيف العقوبة عنه.

وأضاف المرسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الثلاثاء، أن المحكمة انتدبته للدفاع عن المتهم لأجل أن تكون محاكمته صحيحة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى إدراكه جسامة الحادث وتألمه مما حدث للطفلة التي لم يتجاوز عمرها العامين.

وقررت محكمة جنايات المنصورة (الدائرة 11)، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة "إبراهيم. م. ا" المتهم باغتصاب الطفلة "ج. م - سنة وثمانية أشهر"، إلى الثاني من مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة استمعت لأقوال المتهم في القضية التي حملت رقم 8130 جنح مركز شرطة بلقاس ومقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلي شمال المنصورة، واعترف المذكور تفصيليًا بالواقعة التي شهدتها إحدى قرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتعود القضية إلى يوم 24 مارس الماضي، بعد بلاغ تلقاه قسم شرطة بلقاس من والدة الرضيعة تتهم فيه المتهم باختطاف ابنتها من أمام منزلها واغتصابها داخل حجرة مهجورة أمام منزله.