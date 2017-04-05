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ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو)

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ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو)

مصراوي Masrawy

الإعلامية ريهام سعيد

كتبت - سحر عزام:
تعرضت الإعلامية ريهام سعيد لاعتداء بدني من أحد الأهالي اعترض على تصوير حلقة برنامج "صبايا الخير"، في إحدى قرى محافظة الفيوم، حيث قُتلت الطفلة أسماء حسين على يد جارتها لسرقة قرطها الذهبي.

وقالت سعيد، خلال تقديمها حلقة برنامجها المذاع على قناة "النهار" مساء أمس الثلاثاء: "أنا ريهام سعيد أضرب اتهان اتشتم واتهاجم على فيسبوك، لازم أتعاقب طول عمري لأني نجحت، الراجل ضربني بدون كلام، فين النخوة والرجولة تمد ايدك على واحدة ست، بتتعافى على واحدة ست، أنا كنت في بيتك وفي بلدك، وأنا أرجل منه".

وأشارت الإعلامية ريهام سعيد بعد ذلك لعدم تحريرها محضر ضد الرجل الذي ضربها وكذلك عدم ردها الاعتداء.

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