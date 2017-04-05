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فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول»

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فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول»

التحرير

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وجه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، الشكر للمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، على استضافة فريقه، قبل التوجه لمطار القاهرة والسفر إلى أوغندا، لمواجهة فريق كامبالا سيتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وأضاف «حسن» خلال تصريحاته بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الأعلامي مدحت شلبي، على قناة «on sport»، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، سيجري محاضرة للاعبين، لمشاهدة نقاط قوة وضعف فريق كامبالا.

وعلق ظهير أيمن الوطني السابق، على أنباء رغبة أندية القمة في التعاقد مع مهاجم الفريق البورسعيدي أحمد جمعة، قائلًا: «الكلام ده مقفول، يعني محدش هيزعل لو اتفاوضنا مع لاعيبة مهمة في أندية كبيرة، هى الكحكة في إيد اليتيم عجبة».

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وتابع، أن هناك رغبة لدى الجهاز الفني للحفاظ على قوام الفريق الذي يعتمد عليه، ولا توجد نية للتفريط في النجوم.

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التحرير

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