بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة

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أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، التشكيل الجديد للجنة الحكام بقيادة الحكم الدولي الأسبق عصام عبد الفتاح.

وجاء التشكيل الجديد على مستوى 4 لجان فرعية هي التطوير، والإدارية، والبدنية، والعلاقات العامة، ونستعرضه بالأسماء في السطور التالية:

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ضمت لجنة التطوير، 9 أسماء، وهم مجدي رزق، وسيد مراد، وحمدي فتحي، ووجيه أحمد، وفهيم عمر، وتامر دري، وياسر عبدالرءوف، وأحمد أبو العلا، ومهند دبا.

وتشكلت اللجنة الإدارية، من الثلاثي هشام صلاح، وعزب حجاج، وجمال صدقي للشئون القانونية، بينما تولى سامي فاروق مهام العمل بلجنة اللياقة البدنية، وضمت لجنة العلاقات العامة الثنائي حسام الجوهري، وتوني عثمان.