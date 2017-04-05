يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

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قال الدكتور يحيى راشد، وزير السياحة، إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دورًا كبيرًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، نتج عنه تصنيف مصر كدولة آمنة ووضعها ضمن العلامة الخضراء، ما ينعكس على ردود فعل كافة دول العالم على السياحة المصرية.

أضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «ten»، أن نتائج بورصة ميلانو لعودة السياحة لمدينة شرم الشيخ جيدة للغاية، مشددًا على أن هذه مؤشرات لعودة السياحة الإيطالية لمصر إلى ما كانت عليه، موضحًا أن السوق الإيطالي كان أحد أهم الأسواق السياحية لمصر قبل ثورة يناير.