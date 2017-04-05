أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي»

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قالت الدكتورة منى البرنس، الأستاذة بكلية الآداب بجامعة السويس، والتي أثارت جدلًا بعد نشرها فيديو راقص لها، إنها لا تخجل من جسدها ولذلك ترتدي مايوه، وتنشر فيديوهات وصور لها به عبر «فيسبوك»، موضحةً أن ذلك ليس فيه أي إهانة للجامعة التي تعمل فيها كعضو هيئة تدريس.

أضافت البرنس، خلال حوارها ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «الأستاذة الجامعية بني آدمة ولها الحق أن تعيش حياتها بشكل طبيعي دون تدخل من أحد، أنا إنسانة عادية ومواطنة مصرية، وبعد ما أخرج من الجامعة محدش له عندي حاجة، وكل ما أُسأل عنه هو عملي داخل الجامعة».

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وأشارت إلى أن «بعض الأساتذة الجامعيين بجامعة قناة السويس يتحرشون بالطلاب، ويعملون الآن على مهاجمتها بعد انتشار فيديو رقص وصور لها بالمايوه»، لافتة إلى أنها لم تتحرش بالطلبة مثلهم لكي يتم مهاجمتها إلى هذا الحد.