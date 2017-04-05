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معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

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معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

التحرير

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مستشفى القصر العيني، له أهميته القصوى في ، وذلك لعلاجه المواطنين بالمجان، ولما به من أطباء على أعلى مستوى.

ووجه عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، الشكر والتقدير لأطباء القصر العيني، قائلًا: «إحنا بننسى نقولكم شكرًا، بس مقدرين كل اللي بيقوم بيه المستشفى». ووصف القصر العيني بأنه قلعة الطب في مصر، مؤكدًا أن احتياج المواطنين له لا يمكن حصره.

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وشدد على أنه يجب إعطاء كل ذي حقِ حقه، حيث أن القصر العيني لا يغلق أبوابه أمام أحد ويستقبل كافة الحالات، كما أن الأطباء به يمتازون بمهارة فائقة.

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التحرير

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