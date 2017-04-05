معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مستشفى القصر العيني، له أهميته القصوى في مصر، وذلك لعلاجه المواطنين بالمجان، ولما به من أطباء على أعلى مستوى.

ووجه عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، الشكر والتقدير لأطباء القصر العيني، قائلًا: «إحنا بننسى نقولكم شكرًا، بس مقدرين كل اللي بيقوم بيه المستشفى». ووصف القصر العيني بأنه قلعة الطب في مصر، مؤكدًا أن احتياج المواطنين له لا يمكن حصره.

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وشدد على أنه يجب إعطاء كل ذي حقِ حقه، حيث أن القصر العيني لا يغلق أبوابه أمام أحد ويستقبل كافة الحالات، كما أن الأطباء به يمتازون بمهارة فائقة.