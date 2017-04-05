سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
سعر الحديد اليوم الأربعاء :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9900 جنيه
|9900 جنيه
|حديد بشاي
|9750 جنيه
|9750 جنيه
|حديد العتال
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد عطيه
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنية
|حديد العشري
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9700 جنيه
|9700 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|725 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|713 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|760 جنيه
|الفهد
|الفهد
|698 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|708 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|720 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|710 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|703 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|705 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|725 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|695 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|715 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|703 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|720 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|718 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|725 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|698 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|725 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|698 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|715 جنية
|السويدي
|السويدي
|725 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|703 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|695 جنية
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads