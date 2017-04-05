الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟

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كشف أحمد الشيخ، لاعب فريق مصر المقاصة، سر اتقانه تسديدة (R2)، مؤكدًا أن التوفيق يحالفه في تسديدها، فهو يحب التسديد بهذه الطريقة، ويتدرب عليها كثيرًا في كل مران.

وعن إمكانية انتقاله للغريم التقليدي للأهلي، قال «الشيخ» خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة «dmc sports»، إن الزمالك نادي كبير وأي لاعب يتمنى اللعب له، لكنه حاليًا لاعبًا في القلعة الحمراء، معلقًا «الموضوع هيبقى صعب».

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وأضاف «هداف بطولة الدوري»، أنه في حالة عودته للنادي الأهلي عقب انتهاء إعارته للنادي الفيومي، لن يشترط على المدير الفني اللعب أساسيًا، معلقًا «استحالة أعمل كده»، مؤكدًا أنه يتمنى استمرار حسام البدري، مديرًا فنيًا للفريق الأحمر.