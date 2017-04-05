أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟

Google+ Print
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف أحمد الشيخ، لاعب فريق المقاصة، سر اتقانه تسديدة (R2)، مؤكدًا أن التوفيق يحالفه في تسديدها، فهو يحب التسديد بهذه الطريقة، ويتدرب عليها كثيرًا في كل مران.

وعن إمكانية انتقاله للغريم التقليدي للأهلي، قال «الشيخ» خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة « sports»، إن الزمالك نادي كبير وأي لاعب يتمنى اللعب له، لكنه حاليًا لاعبًا في القلعة الحمراء، معلقًا «الموضوع هيبقى صعب».

شاهد أيضا

وأضاف «هداف بطولة الدوري»، أنه في حالة عودته للنادي الأهلي عقب انتهاء إعارته للنادي الفيومي، لن يشترط على المدير الفني اللعب أساسيًا، معلقًا «استحالة أعمل كده»، مؤكدًا أنه يتمنى استمرار حسام البدري، مديرًا فنيًا للفريق الأحمر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - يوسف القعيد: لدينا العديد من المجالس العليا وأخشى أن يلحق "مكافحة الإرهاب" بسابقيه

مساء dmc - يوسف القعيد: لدينا العديد من المجالس العليا وأخشى أن يلحق "مكافحة الإرهاب" بسابقيه