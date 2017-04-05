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سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.10 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك الائتمان الزراعي وأخرين  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5/4/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 18.0000 18.1000
بنك الإئتمان الزراعي 17.9500 18.0500
مصرف ابو ظبي 18.0500 18.1500
البنك المصري الخليجي 18.0000 18.1000
بنك سايب 17.9500 18.0500
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0000 18.1000
بنك القاهرة 17.9500 18.0500
بنك الاسكندرية 17.9500 18.0500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0056 18.1079
بنك مصر 17.9500 18.0500
بنك بلوم مصر 18.0000 18.1000
بنك فيصل 18.0000 18.1000
كريدي أجريكول 18.0500 18.1500
بنك التعمير والإسكان 18.1000 18.2000
بنك بيريوس 18.0001 18.1000
بنك قناة السويس 17.9500 18.0500
المصرف المتحد 18.0000 18.1000
البنك التجاري الدولي 18.0500 18.1500
المصري لتنمية الورادات 17.9500 18.0500
البنك الأهلي المتحد 18.0500 18.1500
بنك المشرق 18.0500 18.1500
بنك الاستثمار العربي 18.0500 18.1500
البنك الأهلي اليوناني 18.0000 18.1000
بنك HSBC 18.0500 18.2000
بنك عودة 18.0500 18.1500
الإمارات دبي الوطني 18.0510 18.1490

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.5 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.10 جنيه مصري .

 المصدر:مصر365

 

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