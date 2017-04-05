فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز

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اعتقلت الشرطة الإسبانية مدير نادي إلدينسي لكرة القدم "درجة ثالثة"، ومدرب الفريق واثنين من اللاعبين، ضمن تحقيق في شبهة تلاعب، بعد هزيمة الفريق 0-12 أمام الفريق الثاني لبرشلونة.

ورفض مصدر في الشرطة الكشف عن اسم اللاعبين، لكنه أكد أن المدرب الإيطالي فيليبو دي بييرو الذي انضم له في يناير الماضي، ومدير النادي نوبيلي كابواني اعتقلا.

وقال إيمانويل ميندي مدافع إلدينسي في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير"، الاثنين، إن مساعد المدرب فران رويز تحدث معه في الفندق قبل المباراة بشأن التلاعب. بحسب سكاي نيوز.

وأوضح: "سألني عما اذا كنت سأشارك في هذا وعن المال الذي أريده. قال لي فران ذلك لأن المدرب لا يتحدث الإسبانية بطلاقة".

وأكد رويز الرواية لنفس المحطة الإذاعية، لكنه قال إنه كان ينقل تعليمات من المدرب دي بييرو، وأضاف: "كانت الأوامر تأتي من أعلى. من المدرب ولم أكن أعرف ماذا أفعل".

وتابع: "لم أقل شيئا على مقاعد البدلاء ولم أجر أي تبديل ولم أرسل أي لاعب للإحماء ثم استقلت من النادي".

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وقال المهاجم الموريتاني شيخ سعد، الذي كشف عن التلاعب يوم الأحد الماضي، عبر "تويتر": "12-0 ليست نتيجة واقعية وكل شيء سيخرج إلى النور لاحقا".

كان سعد، ضمن المستبدلين باللقاء، وقال للإذاعة إنه اكتشف الخطة من زميله ميندي، وأوضح أنه تم إبلاغه بأن كل لاعب سيحصل على 30 ألف يورو مقابل التلاعب في نتيجة المباراة.

وتابع سعد: "أخبرني المدرب أن أشارك كبديل وقلت له لا أريد اللعب، وبعد المباراة لكمت بعض زملائي".

وأكدت هزيمة السبت، وهي أكبر هزيمة في الدرجة الثالثة منذ عام 1992، هبوط إلدينسي، لكن في اليوم التالي أعلن النادي أنه لن يخوض أي مباريات أخرى هذا الموسم، وقطع صلاته بمجموعة من المستثمرين الإيطاليين. لكن رئيس النادي ديفيد أجيلار قال الاثنين، إن "إلدينسي ملتزم بخوض بقية مبارياته هذا الموسم".

ولا توجد إشارة لتورط أي لاعب من الفريق الثاني لبرشلونة في مزاعم التلاعب.

وقال مدرب الفريق الأول لبرشلونة لويس إنريكي للصحفيين الثلاثاء: "هذا موقف حرج للغاية لكنه يخص إلدينسي فقط وليس للفريق الثاني لبرشلونة أي صلة بالأمر. أصبح ضحية من جديد للابتزاز. أنا سعيد بالتحقيق في الواقعة وأخذ الأمور بجدية".