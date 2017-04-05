أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة»

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قال الإعلامي أسامة كمال، إن الدول تُبنى بالمشاركة المجتمعية والسياسات النقدية والمالية والمخططات طويلة وقصيرة الأجل، والتبرعات، على غرار الولايات المتحدة الامريكية، منتقدًا مهاجمى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتبرع لبناء مصر.

أضاف كمال، خلال برنامجه «مساء dmc»، عبر فضائية «dmc»، أن هناك ناس تحدثت عن مصطلح الفكة الذي استخدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتقدوا هذا المصطلح، ولكن الحقيقة هي أن هذا المصطلح موجود في أمريكا وأوروبا وهذا واقع، والدول تُبنى بالتبرعات».

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وأكد أنه ليس صحيحًا ما كان يتم ترديده عن أن أجهزة الدولة كانت تحارب الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحًا أن «مرسي كان يعتقد أن سبب أزمة الكهرباء في مصر أن الواد عماشة شد السكينة، في حين أن الدولة اكتشفت أن القطاع يحتاج إلى إصلاحات بالمليارات وقامت بتنفيذها».