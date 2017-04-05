فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

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كشف أحمد الشيخ، لاعب فريق مصر المقاصة، أنه خاض اختبارات النادي الأهلي، خلال فترة لعبه في فريق تليفونات بني سويف، وهو في عمر 17 عاما.

وتابع «الشيخ» خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة «dmc sports»، أن ناديه تليفونات بني سويف طلب مقابل 200 ألف جنيه، لكن النادي الأهلي رفض حينها، مؤكدًا أنه عانى كثيرًا في فترة الناشئين للبحث عن فرصة.

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وأضاف «هداف الدوري»، أنه انتقل مطلع الموسم الماضي مقابل 6 ملايين ونصف من المقاصة، بالإضافة إلى 2 ملايين ونصف من مستحقاته تنازل عنها من أجل الانضمام للقلعة الحمراء، معلقًا «شرف ليا إني ألعب في الأهلي».