عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

كتبت - سحر عزام:

قال دانا رورا باخر، عضو الكونجرس الأمريكي، إن مصر والولايات المتحدة الأمريكية محظوظتين بتولي الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب إدارتهما.

وأضاف باخر، في تصريحاته لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس السيسي طيب وشجاع وقادر على دحر الإرهاب، لافتًا إلى أن مصر تحتل مكانة كبيرة في المنطقة بقيادة الرئيس السيسي.

وأشار عضو الكونجرس الأمريكي إلى أن مصر من بين الدول المستثناة في الشرق الأوسط التي تحترم حرية الرأي والتعبير، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية ستشهد تطور خلال المرحلة المقبلة وتوثيق العلاقات بين السيسي وترامب.

