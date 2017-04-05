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الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي

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الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي

التحرير

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قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة ترحب بأي مشروع قانون لتأمين صحي شامل يعالج كافة المواطنين، ولكن يوجد معايير واضحة لوضع أي مشروع صحي من أجل تحسين الخدمة، موضحًا أن قانون التأمين الصحي المتداول في البرلمان قد يفتح باب الخصخصة للمستشفيات الحكومية.

أضاف الطاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن هناك بند في القانون ينص على أنه سيكون هناك تبرعات، في حين أن التبرعات شيء إضافي لا يمكن الاعتماد عليه في صلب القانون.

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وتابع: «مش قلقانين غير من خصخصة المستشفيات الحكومية، القانون سيقوم على جودة المستشفيات، ومش هنعمل جودة في المستشفيات الحكومية غير لما يتصرف عليها الأول».

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التحرير

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