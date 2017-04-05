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فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

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فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

التحرير

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أجرى برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، تقريرا حول غلاء الأسعار ومعاناة وشكاوى المواطنين، فقال أحدهم: "إحنا بنموت من غلاء الأسعار كل يوم".

وأضافت سيدة خلال التقرير الذي عرضه الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج أمس الثلاثاء: "عشان أعمل مسقعة محتاجة 70 جنيه، كل حاجه بقت غالية إلا البني آدم رخيص"، وتابعت أخرى: "حتى الخضار هنبطله، مش عايزين لحمه وفراخ بس عشان نجيب خضار أقل حاجه 5 و10 جنيه".

واستكملت سيدة أخرى: "كل يوم يقولوا الأسعار رخيصة في الراديو والتليفزيون وننزل السوق نرجع معيطين ومنهارين، حرام كل ده يحصل فينا".

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وعلق الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم البرنامج: "غلاء الأسعار مبقاش ليه علاقه بارتفاع ولا انخفاض الدولار، دلوقتي عشان تجيب طبق سلطة محتاج مبلغ لطبقة لا تستطيع أن توفر ثمن هذه السلع، يعني خضروات وبقوليات ولحمة وفراخ كله غالي، حتى السلع التقليدية وصلها ارتفاع الأسعار".

وتابع: "ارتفاع الأسعار بيحطم البيوت وبيهدم أسر، بلاش استهانة بصراخ الأهالي، لازم تتعامل وتراقب الأسواق وتحمي الناس من هذا الظلم في الحياة اليومية".

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التحرير

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