أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

Google+ Print
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد الشيخ، نجم فريق المقاصة، إنه لم يكن يتوقع تألقه في الموسم الحالي مع مصر المقاصة بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي، أكد له أنه سيحتاج بعض المباريات حتى يستعيد فورمته لغيابه عن المشاركة مع النادي الأهلي.

وأوضح الشيخ خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة "دي إم سي سبورت"، أن فترة لعبه للنادي الأهلي، كان جميع المدربين يتحدثون معه بشكل جيد، وأنهم اعتبرونه إضافة للفريق، معلقًا «كله كان كلام مفيش فعل».

وأضاف هداف بطولة الدوري، أن دخوله للقلعة الحمراء مطلع الموسم الماضي، يعتبر أسعد يوم في حياته، مؤكدًا أنه كان يحلم بهذا اليوم، متابعا أنه كان يشعر بالحزن لعدم مشاركته في المباريات.

ولفت إلى أنه توقع المشاركه بشكل أساسي عقب مباراة روما الودية، والتي أحرز خلالها هدفًا رائعًا، لكن ذلك لم يحدث، على الرغم من تهنئة الهولندي مارتن يول المدير الفني الراحل للأهلى.

شاهد أيضا

وكشف أنه كان يطلب من أصدقائه الحضور للتدريبات لمشاهدته وتقييم أدائه، لشعوره بأن استبعاده قد يكون بسبب تقصيره، معلقًا «كنت هتجنن»، مشيرًا إلى أن أكثر اللاعبين الذين دعموه في القلعة الحمراء، باسم علي، وسعد سمير، وصبري رحيل، وحسين السيد.

واختتم بأن مارتن يول هو من أخبره بقرار رحيل عن النادي الأهلي للإعارة، لكنه طلب منه اختيار النادي الذي سيلعب له، حيث أنه تلقى عروضًا من أندية الإسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا