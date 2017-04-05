بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

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قال أحمد الشيخ، نجم فريق مصر المقاصة، إنه لم يكن يتوقع تألقه في الموسم الحالي مع مصر المقاصة بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي، أكد له أنه سيحتاج بعض المباريات حتى يستعيد فورمته لغيابه عن المشاركة مع النادي الأهلي.

وأوضح الشيخ خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة "دي إم سي سبورت"، أن فترة لعبه للنادي الأهلي، كان جميع المدربين يتحدثون معه بشكل جيد، وأنهم اعتبرونه إضافة للفريق، معلقًا «كله كان كلام مفيش فعل».

وأضاف هداف بطولة الدوري، أن دخوله للقلعة الحمراء مطلع الموسم الماضي، يعتبر أسعد يوم في حياته، مؤكدًا أنه كان يحلم بهذا اليوم، متابعا أنه كان يشعر بالحزن لعدم مشاركته في المباريات.

ولفت إلى أنه توقع المشاركه بشكل أساسي عقب مباراة روما الودية، والتي أحرز خلالها هدفًا رائعًا، لكن ذلك لم يحدث، على الرغم من تهنئة الهولندي مارتن يول المدير الفني الراحل للأهلى.

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وكشف أنه كان يطلب من أصدقائه الحضور للتدريبات لمشاهدته وتقييم أدائه، لشعوره بأن استبعاده قد يكون بسبب تقصيره، معلقًا «كنت هتجنن»، مشيرًا إلى أن أكثر اللاعبين الذين دعموه في القلعة الحمراء، باسم علي، وسعد سمير، وصبري رحيل، وحسين السيد.

واختتم بأن مارتن يول هو من أخبره بقرار رحيل عن النادي الأهلي للإعارة، لكنه طلب منه اختيار النادي الذي سيلعب له، حيث أنه تلقى عروضًا من أندية الإسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري.