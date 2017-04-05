سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

كتبت - سحر عزام:

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن الدولة المصرية حريصة على أن تكون جاذبة للاستثمارات، توفر إطارًا تشريعيًا وقانونيًا، متمثلاً في قانون الاستثمار الجديد، بما يطمأن المستثمرين.

وأضافت نصر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" مساء أمس الثلاثاء، أن ملف التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كان جيدًا جدًا خلال اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن تصريحاتها الأخيرة لقناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية تأتي لتصحيح الكثير من الأمور المغلوطة حول مصر، ولشرح رؤية مصر والتحديات التي تواجهها.

