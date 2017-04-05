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بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط

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جانب من الحادث (1)جانب من الحادث (1)

جانب من الحادث (2)جانب من الحادث (2)

جانب من الحادث (3)جانب من الحادث (3)

دمياط - محمد إبراهيم:
تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة دمياط، الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في شارع السوق بمدينة كفر سعد.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، فيما ساهم الأهالي في إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل والمحال المجاورة.

وأرجعت التحريات الأولية التي أجراها ضباط البحث الجنائي الحريق إلى ماس كهربائي، بينما جرى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة للسيطرة عليه.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، لكنه تسبب في خسائر مادية باهظة، فيما حرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

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