وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة

القاهرة - أ ش أ:

نعى وزير الثقافة حلمي النمنم، الناقد السينمائي الكبير سمير فريد، الذي وافته المنية في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 74 سنة.

وقال وزير الثقافة، في بيان الليلة، إن الراحل كان قامة ثقافية كبيرة، فقد كان أحد رواد النقد السينمائي، وعميدًا للنقاد العرب، واستطاع أن يكون نموذجًا مشرفًا لمصر والدول العربية في كل المهرجانات التي شارك فيها باعتباره ناقدًا مصريًا وعربيًا.

وأضاف وزير الثقافة أن الراحل كان صاحب رأي ورؤية، أثرى بها الحياة الثقافية طوال 50 عامًا، من خلال مقالاته اليومية وعشرات الكتب، لافتًا إلى أنه حصل على تقدير واحترام القارئ والحكومة المصرية فحصل على العديد من الجوائز، ومنها جائزة الدولة للتفوق عام 2002، كما تم تكريمه بمهرجان برلين.

ولفت وزير الثقافة إلى أنه كان من المقرر إقامة احتفالية بالأمس لتكريمه، ضمن احتفالات الوزارة بتكريم الرواد، لكن مرضه تسبب في تأجيل الاحتفالية.

وقدم وزير الثقافة العزاء إلى الشعب المصري والعربي، في وفاة الفقيد، كما تقدم بخالص تعازيه لأسرة الراحل ومحبيه، داعيًا الله أن يغفر له ويدخله جنته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.