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لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية

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لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية

التحرير

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أكد د.عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام، أن اللجنة ستبدأ تلقي التظلمات على نتائج اختبارات الترقي بداية من الخميس المقبل.

وأضاف "حجاج"، في تصريحات لـ"التحرير"، بأن اللجنة ستفتح الباب لتلقي التظلمات لمدة اسبوع، موضحًا أن اللجنة ستعلن غدًا نتائج الاختبارات بالكامل.

وجاءت نتائج اختبارات الحكام كالتالي:

الحكام الجدد "رجال":
الأول .. بلال محمد "الإسكندرية" 96.5%
الثاني .. عبدالله محمد "السويس" 96 %
الثالث .. محمد سمير "القاهرة" 95.25%

الحكام الجدد "بنات":

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الأول .. هاجر ثابت "الوادي الجديد" 94.75%
الثاني .. مي جمال "دمياط" 94.25%
الثالث .. مريم السيد "الدقهلية" 91.25%

الترقي من الدرجة الثالثة للثانية:

الأول .. محمود عبدالعزيز "الإسكندرية" 88.33%
أول مكرر وجيه حلمي "الجيزة" 88.33%
الثاني .. محمد أحمد "أسيوط" 86.83%
الثالث .. أحمد سامي "القاهرة" 86.17%

الترقي من الدرجة الثانية للأولى:
الأول .. محمود عاشور "كفر الشيخ" 86.83
الثاني .. محمود منصور "الغربية" 85.17%
الثالث .. محمد عبدالمنعم "أسيوط" 83.67%

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التحرير

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