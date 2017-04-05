رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

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كثيرًا ما يتداول المتابعون لمختلف أنواع الألعاب الرياضية، رواتب وعقود اللاعبين، وخاصة في كرة القدم التي تعد اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ولكن نادرًا ما تم تداول رواتب الحكام، بالرغم من أن منظومة التحكيم هي الأكثر تعرضًا للنقد، كما أن الحكم يعد من أهم أعمدة الألعاب في جميع الرياضات التي تمارس بشكل احترافي، حيث يعد حكم الساحة بمثابة القاضي في الملعب.

ولتوضيح الفرق بين مستويات التحكيم في جميع الدوريات، نستعرض لكم رواتب الحكام في الدوريات الكبرى والألعاب الأكثر شعبية:

حكم الساحة في الدوري الإنجليزي يتقاضى 1400 دولار في المباراة، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 50000 دولار، كما يتقاضى الحكم المساعد 800 دولار في المباراة.

في الدوري الإسباني يتقاضى حكم الساحة 6400 دولار في المباراة، كما يتقاضى الحكم المساعد 2000 دولار في المباراة.

في الدوري الإيطالي يتقاضى حكم الساحه 3600 دولار في المباراة، كما يتقاضى الحكم المساعد 1700 دولار في المباراة.

في الدوري الألماني يتقاضى حكم الساحه 3500 دولار في المباراة، كما يتقاضى الحكم المساعد 1800 دولار في المباراة.

في الدوري الفرنسي يتقاضى حكم الساحه 3300 دولار في المباراة.

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في الدوري البرتغالي يتقاضى حكم الساحه 1200 دولار في المباراة، كما يتقاضى الحكم المساعد 600 دولار في المباراة.

في دوري أبطال أوروبا يتقاضى حكم الساحة 5300 دولار في المباراة.

في كأس العالم يتقاضى حكم الساحة 50000 دولار في البطولة.

في الدوري المصري يتقاضى حكم الساحه 170 دولارا في المباراة، فيما يتقاضى الحكم المساعد 130 دولارا في المباراة.

وبنظرة على الألعاب الأخرى التي يتقاضى فيها الحكام أرقاما مختلفة عن كرة القدم:

دوري كرة السلة الأمريكي NBA))، يتقاضى الحكم 200000 دولار في السنة.

دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، يتقاضى الحكم 170000 دولار في السنة.