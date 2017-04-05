10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مسؤول، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ستثير قضايا صعبة مع المسؤولين السعوديين خلال زيارة للمملكة، وحمل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب، وذكر المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر أنه يسعى لجمع الليبين على كلمة واحدة، وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا قد تحتاج لمساعدة أجنبية في تحقيقات انفجار سان بطرسبرج.

1- الرئيس الألماني: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مسؤول

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في فرنسا الثلاثاء (أ ف ب)

انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى مواجهة الشعبويين، ووصفه بأنه عمل غير مسؤول، وذلك خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية.

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2- رئيسة وزراء بريطانيا: قضايا صعبة سيتم مناقشتها مع السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (يمينًا) ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي (يسارًا) في السعودية الثلاثاء (أ ف ب)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ستثير قضايا صعبة مع المسؤولين السعوديين خلال زيارة للمملكة بعدما دعاها منتقدون في الداخل للضغط على الرياض فيما يتعلق بحربها في اليمن وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

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3- الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في قصر الإيليزيه الثلاثاء (أ ف ب)

حمل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيميائي الذي خلف 58 قتيلاً في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

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4- ملك اﻷردن: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون (يمينًا) والملك عبد الله الثاني (يسارًا) بمقر وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء (أ ف ب)

قال العاهل اﻷردني الملك عبد الله الثاني، إنه لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا على أهمية إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

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5- ميركل: الحكومة الألمانية تعتزم مواصلة تقديم المساعدات إلى لبنان

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة هامبورج الثلاثاء (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل محادثاتها مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في برلين إن الدعم الألماني للبنان لا يقتصر فقط على توفير إمدادات اللاجئين، بل يمتد لدعم المواطنين في لبنان عبر إنعاش النشاط الاقتصادي، مضيفة أن الحكومة الألمانية تعتزم مواصلة تقديم المساعدات إلى لبنان.

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6- أردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي" غير إنساني ويهدد محادثات السلام

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم الكيميائي في إدلب، شمال غربي سوريا، واعتبره غير إنساني، محذرا من أنه يمكن أن يهدد محادثات أستانة للسلام في سوريا.

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7- وزير إسرائيلي: يتعين على ترامب أن يقود العالم لاتخاذ إجراءات تجاه "المذبحة الكيمائية في سوريا"

وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت بمقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس في 8 يناير 2017 (أ ف ب)

قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقود العالم نحو اتخاذ إجراءات تجاه المذبحة الكيمائية في سوريا، في إشارة إلى ما تعرض له المدنيون في إدلب من هجوم كيميائي أدى إلى حدوث اختناقات ومقتل 58 شخصًا.

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8- الرئيس التونسي: لا يوجد مانع لإعادة العلاقات مع دمشق

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في القمة العربية بالبحر الميت في 29 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن استعداد بلاده لإعادة علاقاتها الكاملة مع سوريا في حال استعاد الوضع استقراره في هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ ست سنوات.

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9- المبعوث الأممي لدى ليبيا: مهتمون بجمع الليبيين على كلمة واحدة

المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر في ليبيا في 8 يناير 2017 (أ ف ب)

وصف المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، لقاءه مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الذي جرى اليوم الثلاثاء، بأنه اجتماع استشاري، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية بعد قرار المجلس بالعودة إلى طاولة الحوار.

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10- المتحدث باسم الكرملين: روسيا قد تحتاج لمساعدة أجنبية في تحقيقات انفجار سان بطرسبرج

المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف - أرشيفية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا قد تحتاج لمساعدة أجنبية في تحقيقات انفجار سان بطرسبرج، الذي وقع، أمس الإثنين، بقطار أنفاق وسط مدينة سان بطرسبرج.

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