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بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها

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بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها

حصلت "فيتو"، على صور صادمة لطفلة لم تكمل الـ 9 سنوات من عمرها، قامت زوجة والدها بحرقها بمكواة الملابس في ساقيها ومؤخرتها بالكامل وكسر يديها، وحلق شعرها بالكامل، على طريقة تعذيب "جميلة أبوحريد" والسبب هو شكها في سلوكها قائلة "بتلعب مع الولاد لعب مش كويس".

وكانت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، أمرت بحبس زوجة أب وزوجها في واقعة تعذيب طفله بالحرق بمكواة الملابس، في مناطق حساسة وقص شعرها بالكامل وتقييدها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما جاءت تحريات المباحث بصحة واقعة تعذيب الطفلة "أية. م" طالبة -10 سنوات" على يد زوجة أبيها بأن قامت بتسخين مكواة الملابس وبعدها تقييد الطفلة تحسبًا لهروبها من بين يديها، وبعدها حرقت الطفلة بين فخديها، وفي مؤخرتها وعلى ساقيها ويديها الاثنين.

وباشر التحقيقات بالواقعة مهاب صالح وكيل أول نيابة المرج، وقالت زوجة الأب المتهمة بالتحقيقات، إنها كانت تقوم بتأديبها قائلة "ما بتسمعش الكلام".

بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكهابالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكهابالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها
 
المصدر : فيتو

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