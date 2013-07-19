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تمساح يلتهم شابا سودانيا أثناء سباحته فى النيل

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تمساح يلتهم شابا سودانيا أثناء سباحته فى النيل تمساح يلتهم شابا سودانيا أثناء سباحته فى النيل

هاجم تمساح شابا سودانيا فى العقد الثانى من العمر بمنطقة "محلية كررى"- بولاية الخرطوم - أثناء سباحته فى نهر النيل، وتسبب فى وفاته بعد أن التهم نصفه، وألقى بالنصف الآخر على الشاطئ.

وذكرت صحيفة"الخرطوم"الصادرة اليوم الجمعة أن التمساح لم يكتف بذلك بل هاجم أهل المنطقة والمناطق المجاورة لها مما أدخل الرعب فى نفوس المواطنين.

وأضافت الصحيفة أن المجلس التشريعى بالسودان، دعا إلى ضرورة تكثيف الجانب الأمنى على نهر النيل بعد تعدد الحوادث حفاظا على حياة المواطنين، وذلك وفقا للوائح والقوانين الأمنية المنظمة لهذا الشأن.

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