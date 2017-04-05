دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا

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تغلب فريق بروسيا دورتموند، على نظيره هامبورج، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

سجل كاسترو هدف بروسيا الأول في الدقيقة الـ13، وفي الدقيقة الـ81 ضاعف كاجاوا النتيجه لدورتموند، قبل أن يسجل أوباميانج الهدف الثالث في الدقيقة الـ92 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجة يحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، بينما احتل هامبورج المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

وتواجه دورتموند وهامبورج بعد مباراة اليوم 100 مرة في تاريخ البوندسليجا، 36 فوزا لكل فريق، وتعادلا في 28 مباراة.