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بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن

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بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن

التحرير

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فاز فريق فيردر بريمن، على نظيره شالكه، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب فيسير شتاديون، في إطار الجولة الـ27 من الدوري الألماني. 

حيث أحرز هدف بريمن الأول اللاعب ثيودور جيبر في الدقيقة الـ24، ليضيف ماكس كروز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ76، ويأتي ماكسيميليانو أيجيستين ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة. 

ورفع بريمن رصيده الي النقطة الـ35 ليصعد الي المركز الثامن، بينما توقف شالكه في المركز الـ10، برصيد 34نقطة. 

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وفي الجولة نفسها، فاز فريق كولن على نظيره آينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب راين إينرجي ستاديون.

سجل ميلوس جويك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ53 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي كولن إلى 40 نقطة يحتل بها المركز الخامس، بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الـ7 برصيد 37 نقطة.

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التحرير

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