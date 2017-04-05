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وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس

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وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس

مصراوي Masrawy

السفير سامح شكري

كتبت – سحر عزام :

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية إن الرئيس عبدالفتاح عقد عدة لقاءات اليوم الثلاثاء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية من بينها لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي واجتماعات مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف شكري في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الثلاثاء، أن قضية نقل السفارة الأمريكية للقدس لم يتم التطرق إليها خلال زيارة السيسي لواشنطن واللقاءات التي أجراها هناك، لافتًا إلى أن قضية القرن التي تحدث عنها السيسي خلال لقائه بترامب في البيض الأبيض قصد بها قضية الإرهاب والقضية الفلسطينية لإيجاد حلول حاسمة لهما.

وأشار وزير الخارجية للقاء الذي تم في واشنطن بين الرئيس السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني جاء لتنسيق المواقف بين والأردن وإطلاع ملك الأردن على فحوى اللقاءات التي أجراها السيسي في البيت الأبيض.​

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