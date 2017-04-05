محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الثلاثاء، إمكانية تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز، مع كتابة تعهدات بسداد المتأخرات في موعد أقصاه 18 شهرًا.

وأوضح محافظ الإقليم، خلال الاجتماع الذي عقده في حضور مسؤولي مديرية التموين، أنه وفقًا لقرار الوزارة بعد التقدم بالدفعة الأولى من قيمة القسط سيتم رفع الغلق الإداري عن المخابز المدينة، على أن يتم الغلق في حال التأخر عن دفع الأقساط عن الموعد المقرر.

وناقش المحافظ مع سمير عثمان وكيل مديرية التموين بدمياط، ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز، في إطار الاستعدادات للاحتفال بأعياد شم النسيم، مشددًا على تحرير محاضر فورية للمخالفين، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات المتعلقة بالنظافة والجودة. ​