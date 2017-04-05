أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز

Google+ Print
محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز

مصراوي Masrawy

محافظ دمياط مع مسؤولي مديرية

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الثلاثاء، إمكانية تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز، مع كتابة تعهدات بسداد المتأخرات في موعد أقصاه 18 شهرًا.

وأوضح محافظ الإقليم، خلال الاجتماع الذي عقده في حضور مسؤولي مديرية التموين، أنه وفقًا لقرار الوزارة بعد التقدم بالدفعة الأولى من قيمة القسط سيتم رفع الغلق الإداري عن المخابز المدينة، على أن يتم الغلق في حال التأخر عن دفع الأقساط عن الموعد المقرر.

وناقش المحافظ مع سمير عثمان وكيل مديرية التموين بدمياط، ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز، في إطار الاستعدادات للاحتفال بأعياد شم النسيم، مشددًا على تحرير محاضر فورية للمخالفين، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات المتعلقة بالنظافة والجودة. ​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري