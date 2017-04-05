حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل

وقعت، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة فى مختلف العواصم حول العالم والتى كان أبرزها ترامب يهاتف بوتين واعتقالات فى أنقرة، إضافة إلى فوز مورينو بمنصب رئيس الإكوادور.

1- ترامب وبوتين يتفقان على هزيمة الإرهاب

الرئيس الأمريكي يتحدث هاتفيًا فى البيت الأبيض يوم 28 يناير 2017 (أ ف ب)

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أدان خلاله تفجير قطار سان بطرسبرج الذي أسفر عن مقتل 11 شخصا وعرض كذلك المساعدة في العثور على المنفذين.

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2- السلطات التركية تقيل 45 قاضيا ومدعيا عاما

احتجاجات فى اسطنبول اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أقالت السلطات التركية 45 قاضيا ومدعيا عاما في أحدث حلقة من مسلسل التطهير الذي بدأته في جميع قطاعات الإدارة ومنها سلك القضاء عقب الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو، كما أفاد الإعلام الرسمي.

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3- ارتفاع حصيلة اعتداء مترو سان بطرسبرج

موقع حادث انفجار مترو أنفاق فى سان بطرسبرج اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أعلنت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا أن حصيلة الاعتداء الذي وقع الاثنين في مترو سان بطرسبرج بلغت 14 قتيلا.

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4-آلاف الاجئين من جنوب السودان إلى أوغندا

لاجئين يعانون من نقص المياه فى أوغندا -أرشيفية (أ ف ب)

قال مسؤول أوغندى إن نحو 3 آلاف شخص من جنوب السودان هربوا إلى أوغندا، بعد أن هاجمت القوات الحكومية التي تقاتل المتمردين بلدة بالقرب من الحدود.

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5- لينين مورينو يفوز رسميًا برئاسة الإكوادور

الفائز بمنصب الرئاسة لينين مورينو فى كيتو اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

حصل مورينو نائب الرئيس المنتهية ولايته رافائيل كوريا على 51 % من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات أمام المرشح المحافظ جويليرمو لاسو، حسبما أعلن المجلس الوطني للانتخابات في بيان بثه التليفزيون.

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