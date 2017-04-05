أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل

وقعت، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة فى مختلف العواصم حول العالم والتى كان أبرزها يهاتف بوتين واعتقالات فى أنقرة، إضافة إلى فوز مورينو بمنصب رئيس الإكوادور.

1- ترامب وبوتين يتفقان على هزيمة الإرهاب

1

الرئيس الأمريكي يتحدث هاتفيًا فى البيت الأبيض يوم 28 يناير 2017 (أ ف ب)

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أدان خلاله تفجير قطار سان بطرسبرج الذي أسفر عن مقتل 11 شخصا وعرض كذلك المساعدة في العثور على المنفذين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- السلطات التركية تقيل 45 قاضيا ومدعيا عاما

 2

احتجاجات فى اسطنبول اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أقالت السلطات التركية 45 قاضيا ومدعيا عاما في أحدث حلقة من مسلسل التطهير الذي بدأته في جميع قطاعات الإدارة ومنها سلك القضاء عقب الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو، كما أفاد الإعلام الرسمي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- ارتفاع حصيلة اعتداء مترو سان بطرسبرج

3

موقع حادث انفجار مترو أنفاق فى سان بطرسبرج اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أعلنت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا أن حصيلة الاعتداء الذي وقع الاثنين في مترو سان بطرسبرج بلغت 14 قتيلا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4-آلاف الاجئين من جنوب السودان إلى أوغندا

 4

لاجئين يعانون من نقص المياه فى أوغندا -أرشيفية (أ ف ب)

قال مسؤول أوغندى إن نحو 3 آلاف شخص من جنوب السودان هربوا إلى أوغندا، بعد أن هاجمت القوات الحكومية التي تقاتل المتمردين بلدة بالقرب من الحدود.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- لينين مورينو يفوز رسميًا برئاسة الإكوادور

5

الفائز بمنصب الرئاسة لينين مورينو فى كيتو اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

حصل مورينو نائب الرئيس المنتهية ولايته رافائيل كوريا على 51 % من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات أمام المرشح المحافظ جويليرمو لاسو، حسبما أعلن المجلس الوطني للانتخابات في بيان بثه التليفزيون.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب