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فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

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فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

التحرير

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قال عضو الغرفة التجارية الأمريكية، الدكتور هيثم عارف، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستعود بالنفع على الطرفين، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي شغوف بالعمل في ، لأن مصر تمثل حجز الزواية للتجارة العالمية بسبب موقعها الاستراتيجي وسياساتها الملتزمة بقوانين التجارة العالمية لتطوير الاقتصاد في المنطقة.

أضاف عارف، خلال حواره، اليوم الثلاثاء، عبر برنامج "السوق"، على شاشة الغد، الذي يقدمه الإعلامي محمود عبد الصمد، أن مصر تعتبر البوابة الأساسية لدخول أي منتجات عالمية من أوروبا وأمريكا لمنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن جميع المستثمرين في أمريكا كان لديهم تردد في الاستثمار في مصر جراء الأوضاع السياسية الأخيرة، فيما جاء ثناء الرئيس الأمريكي على مصر والرئيس السيسي كاطمئنان لكافة المستثمرين، ما سينعكس إيجابيًا على التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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وأوضح أن أبرز المعوقات التي واجهت الاسثثمار الأمريكي وجود سعرين للدولار، أما بعد تعويم الجنيه أصبح هناك استقرار نسبي للسوق المصري، بالإضافة إلى قوانين الاسثتمار، الروتين، والبيروقراطية، مطالبًا  المصرية بضرورة تسهيل كافة العوائق أمام كل المستثمرين.

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التحرير

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