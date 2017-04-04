فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

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علق الإعلامي أحمد موسى، على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه الرسمي على "تويتر"، وكان يظهر فيها السيسي واقفًا بجانب موظفي إدارة ترامب بينما يجلس الرئيس الأمريكي على مكتبه.

وقال موسى، اليوم الثلاثاء، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الصورة عادية وبتحصل طبقًا للبروتوكول، المهم في الأمر أن ترامب طلب أن السيسي يبقى بجانب مسئولي البيت الأبيض، الصورة تؤكد أن البلدين بقوا أيد واحده وبيشتغلوا مع بعض".

وتابع: "ترامب استقبل الرئيس بحفاوة شديدة ولم يحدث ذلك من قبل"، مؤكدا أن عناصر جماعة الإخوان، استغلت الصورة في محاولة لتشويه زيارة رأس الدولة المصرية للولايات المتحدة ومدى حفاوة الاستقبال التي حظي بها من نظيره الأمريكي.