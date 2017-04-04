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فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت»

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فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت»

التحرير

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أكد أحد أهالي عائلة الطفلة جنا، المعروفة إعلاميًا بـ"طفلة البامبرز"، أن مغتصب الطفلة ليس مختلًا عقليًا كما يردد البعض، وليس من أهل البلد لكنه من بلدة مجاورة غادرها بسبب قتله لشخص.

وقال أحد الأهالي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "المغتصب مدرك لما فعله بدليل اختيار وقت وجود جميع الرجال في المساجد لأداء صلاة الجمعة".

وأوضح الأهالي أن عدم إعدام الجاني سيتسبب ذلك وفاة العديد من الأشخاص بسبب تلك الواقعة، وقيام العديد من المشاكل في القرية.

وفي ذات السياق، ذكر صلاح سالم، جد الطفلة: "إذا لم يتم إعدام المتهم سيموت نص البلد، البنت كانت بتضحكلي، وتحب تجيلي، دلوقتي بقت تستخبي مني وخايفة، وتعيط على طول، الحمد لله إن لها عمر وعاشت، ربنا كتب لها عمر جديد".

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 واستكمل: "الطفلة تعاني من الخوف الشديد من جميع الأشخاص وكلما حاول أحد الأقارب الاقتراب من الطفلة؛ من أجل إسعادها وإدخال البهجة عليها، انهارت ودخلت في نوبة من البكاء".

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التحرير

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