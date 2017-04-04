فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق الإعلامي عمرو أديب، على مشاهد قتل الأطفال السوريين في ريف إدلب السورية بالأسلحة الكيماوية ومقتل أكثر من 60 شخصًا معظم من الأطفال: "مفيش شعب في العالم أو أمة تعمل في نفسها كده".

وتساءل أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "إيه سر القتل بالوحشية لأطفال، ليه الافتراء، وهذا القدر من التوحش؟" مؤكدا أن اللى بيتصارعوا في سوريا فقدوا الإنسانية وكل حاجة في الدنيا، واللى بيحصل ده كله عار.

شاهد أيضا

وطالب أديب المصريين بأن ينظروا إلى سوريا كي ترى البلاد الأخرى ماذا حدث لها، "إحنا المفروض نبص في الأرض من الخجل، إحنا بربر وهمج ولا نستحق العيش".



