أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء

Google+ Print
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء «التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة عرضت عدة مقترحات للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات على وزارة المالية ومجلس الوزراء للبت فيها.

وأضافت، خلال اجتماعها مع ممثلى النقابة العامة لأصحاب المعاشات، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا، استجابة لتوصيتها بعدم زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق لأصحاب المعاشات والإبقاء عليها بجنيه واحد فقط، وتم التواصل مع وزير النقل فى هذا الشأن، لافتة إلى أنه لا زيادات جديدة ستطال تذكرة أصحاب المعاشات، فضلًا عن التواصل مع وزير الثقافة لمنح أصحاب المعاشات تذاكر مخفضة لحضور العروض المسرحية والثقافية.

شاهد أيضا

وأشارت «والى» إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من تدقيق وجدولة بقية المديونية المستحقة للتأمينات لدى وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى منذ عام 2006، وفور الانتهاء سيتم التفاوض مع الوزارة لرفع العائد على الصكوك المصدرة، لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى اللذين يعانيان من عجز اكتوارى تتحمله وزارة المالية.

وأوضحت أن وزارتها تبذل جهودًا مكثفة لتسوية المديونية مع وزارة المالية، وتم فى هذا السياق توقيع بروتوكول فى مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، بين وزارتى المالية والتضامن، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يقضى بجدولة 56 مليار جنيه من مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة، تصدر أول شريحة منه بداية يناير 2018، على أن يصرف عائده شهريًا ونقدًا ما ينعكس إيجابًا على صناديق المعاشات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا