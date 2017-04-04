فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر

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قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تفكر في تطبيق الضرائب التصاعدية بشكل يحقق العدالة بين المواطنين.

وأضاف المنير، خلال لقائه بالإعلامية "لبنى عسل"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "الخصم الضريبي على الشريحة الأولى، التي تبدأ من 6500 جنيه إلى 30 ألف جنيه يصل لـ10%، والخصم الضريبي على الشريحة الثانية يصل لـ15% ضرائب على من يبلغ دخله من 30 ألفًا إلى 40 ألف جنيه".

وتابع: "تم تحصيل 115 مليار جنيه، منذ يوليو 2016 حتى مارس 2017، مقابل 85 مليار جنيه، بنفس الفترة السابقة منذ يوليو 2015، وحتى مارس 2016 بضريبة المبيعات، موضحًا أنه تم إخضاع المطاعم غير السياحية والمهنيين وخدمات مراكز التجميل والجراحات بقانون القيمة المضافة لزيادة الحصيلة.

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واستكمل: "التاجر الذي دخله أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، معفي من ضريبة القيمة المضافة، إضافة لإعفاء 70 سلعة".