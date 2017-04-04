مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية

التحرير

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كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم لـ"التحرير"، أن الدكتور طارق شوقى بصدد تطوير المدارس المصرية والتوسع فى تطبيق بعض تجارب البلاد الأخرى داخل المدارس المصرية على غرار التجربة اليابانية.

وقالت المصادر، إنه سوف يقوم وفد بزيارة المدارس الروسية فى الفترة من 5 سبتمبر إلى 20 سبتمبر القادم للاطلاع على التجربة الروسية داخل المدارس هناك، حيث سيتم زيارة من 5 إلى 6 مدارس، وسوف يصاحب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى هذا الوفد.

وأشارت المصادر إلى أنه يوجد ترتيب الآن بين وزير التربية والتعليم وكذلك أسامة السروى المستشار الثقافى المصرى لترتيب هذه الزيارة.

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وكشفت مصادر فى تصريحات خاصة عن تفاصيل هذه الزيارة حيث يتم من خلالها الاطلاع على طرق التدريس والمناهج فى روسيا وكيفية الدراسة وانتظام الطالب وخلق مواطن صالح بعيد عن التطرف والخطر وكيفية مساهمة أولياء الأمور فى العملية التعليمية هناك، إضافة إلى الاطلاع على تجربة المدارس المتخصصة فى روسيا، وهى المدارس التى تدرس التخصص منذ الصغر مثل مدارس الباليه والموسيقى.

وأكدت المصادر، أن وزير التربية والتعليم قد أكد للمستشار الثقافى أنه سوف يرتب ذلك مع مجلس الوزراء للاستقرار على الوقت والمدارس بعد الحصول على دعوة وجواب رسمى من السفارة هناك لأخذ جميع الموافقات من الجهات المعنية حتى يتم تنفيذ الفكر.