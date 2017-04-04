بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟

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كشف محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن سبورت، عن أن مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد ستذاع على قناة أون سبورت، حصريا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن بطولة أبطال الكؤوس الإفريقية، ستذاع على قناة النادي الأهلي حصريا.

وأشار محمد كامل إلى أن رعاية بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تعتبر تطورا كبيرا لشركة بريزنتيشن في كل الرياضات بعدما حصرها البعض في كرة القدم فقط طوال الفترة الماضية.

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أوضح رئيس الشركة إلى أن شركته تهتم بالرياضة بشكل عام والمشاهد المصري دائما من حقه أن يحصل على المزيد من المشاهدة وكرة اليد لعبة رائدة في مصر وبالتالي دخلتها بريزنتيشن بكل قوة.