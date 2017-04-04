العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت المنطقة العربية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب وزيارة العاهل الأردني إلى واشنطن، إضافة إلى قتال عنيف فى تعز.

1- الجيش السوري ينفي استخدام أسلحة كيمائية في إدلب

طفل سوري يتلقى علاج فى ادلب يوم الثلاثاء (أ ف ب)

نفى الجيش السوري، في بيان، نفيا قاطعا، استخدام أي أسلحة كيمائية أو سامة في مدينة خان شيخون في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

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2- مقتل 17 من الحوثيين وقوات صالح بتعز

استعراض عسكري لعناصر من الحوثيين فى صنعاء يوم 3يناير 2017(أ ف ب)

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية بمقتل 17 من مسلحي الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وإصابة العشرات في معارك مع رجال الجيش والمقاومة بمحافظة تعز 275 كيلومترا جنوب صنعاء.

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3- العاهل الأردنى فى زيارة رسمية إلى واشنطن

الملك عبدالله يصافح وزير الخارجية الأمريكي فى واشنطن اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أكد العاهل اﻷردني الملك عبد الله الثاني، أهمية إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

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4- اعتقالات لفلسطينيين فى الضفة الغربية

جندى إسرائيلي يقود دبابة فى الضفة الغربية اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية.

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5- تونس ترحب باستئناف العلاقات مع دمشق

الرئيس التونسى أثناء اجتماعات القمة العربية فى عمان يوم 29 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن استعداد بلاده لإعادة علاقاتها الكاملة مع سوريا في حال استعاد الوضع استقراره في هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ ست سنوات.

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