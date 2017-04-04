رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز

كتبت – سحر عزام :

قال اللواء عاصم عباس، رئيس مركز شباب الجزيرة، إن الحريق الذي اندلع في إحدى صالات النادي صباح اليوم الثلاثاء، لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات ولم يمتد لأماكن أخرى بالنادي.

وأضاف عباس في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" اليوم الثلاثاء، أن سرعة انتشار النيران داخل الصالة المحترقة جاء لإحتوائها على مواد قابلة للاشتعال، فضلًا عن عدم وجود أجهزة إنذار داخل الصالة.

وأشار رئيس مركز شباب الجزيرة لوجود تأمين على الصالة المحترقة وإخطار شركة التأمين للمعاينة وإصلاح التلفيات، لافتًا لتدبير أماكن بديلة لتدريب فرق الجمباز في نادي الصيد والمقاولون العرب.​