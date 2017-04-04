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وفد من الطيران المدني يزور توجو لإعداد دراسة خط طيران بين البلدين

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وفد من الطيران المدني يزور توجو لإعداد دراسة خط طيران بين البلدين وفد من الطيران المدني يزور توجو لإعداد دراسة خط طيران بين البلدين

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولى

كتب - محمد عبيد:

يزور وفد من وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، إلى دولة توجو، اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة المطارات والتدريب، خاصة مجالات الأمن والجودة والسلامة الجوية، واستكمال دراسة جدوي فتح الخط التجاري بين وتوجو، وغيرها من المجالات الأخري ذات الاستثمارية.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، إن الوفد ضم العديد من الجهات المختلفة والمتخصصة في مجالات تطوير التدريب وإعداد القادة وتخطيط الشبكات وإدارة الجودة والقياسات بقطاع الأمن والعلاقات الدولية والمنظمات والإدارة العامة للتسويق وادارة المجمعات وخدمة الشركات الأجنبية والإدارة العامة للبحوث والتنمية.

وأضافت إن وزارة الطيران المدني حريصة علي نقل وتبادل الخبرات المصرية في مجال النقل الجوي مع الأشقاء الأفارقة، من منطلق الدور الريادي لمصر في القارة السمراء.​

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