وزير الداخلية يغادر إلى تونس لحضور مجلس وزراء الداخلية العرب

كتب - محمد عبيد:

غادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، متوجها على رأس وفد يضم عددا من قيادات وزارة الداخلية بطائرة خاصة إلى تونس في زيارة تستغرق يومين يشارك خلالها في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تبدأ غدا الأربعاء.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت في وداع الوزير عبد الغفار بأن الفعاليات ستعقد برعاية الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي وبمشاركة وزراء الداخلية العرب، وتبحث تأكيد تضامن جميع الدول العربية، وتفعيل أطر التعاون بينها لمكافحة الإرهاب، وتأكيد أهمية العمل على ضبط الحدود بينها للرقابة على عمليات تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية والحد منها.