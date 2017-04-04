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الأزهر يدين الهجوم على إدلب.. ويطالب بحل عاجل للأزمة السورية

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الأزهر يدين الهجوم على إدلب.. ويطالب بحل عاجل للأزمة السورية الأزهر يدين الهجوم على إدلب.. ويطالب بحل عاجل للأزمة السورية

مصراوي Masrawy

الهجوم على إدلب

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بشدة عمليات القصف التي تعرضت لها بلدة "خان شيخون" في مدينة إدلب السورية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين بينهم أطفال جرَّاء هجوم وصفته وكالات الأنباء العالمية أنه بالغازات السامَّة.

واوضح الأزهر الشريف فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنَّ المشاهد التي تناقلتها وسائل الإعلام للضحايا خاصة من الأطفال تؤكد أن المواطنين يعانون من وضع إنساني مأساوي ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية، داعيًا إلى سرعة إنقاذ المصابين وإغاثة المتضررين على نحو عاجل وسريع وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق التي تضررت جرَّاء القصف.

وطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في ضرورة الوصول إلى حل فوري لوقف أعمال القتال والتدمير في إدلب وغيرها من المدن السورية، والسعي قُدُمًا لوقف نزيف الدم السوري.

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مصراوي Masrawy

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