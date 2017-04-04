جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح رئيس جامعة بورسعيد، الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، مساء اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "الحالة زيرو"، والذي قدمه فريق المسرح بكلية الآداب على مسرح نادي الجامعة بمدينة بورفؤاد، ضمن مبادرة تطوير طرق التدريس داخل الجامعة بطرق من ابتكار الطلاب، اعتمدت تحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية.

وأوضح دكتور صلاح هارون، بقسم علم النفس بكلية الآداب، أنه تم تحويل منهج الطب والعلاج النفسي إلى مسرحية بها 10 حالات مرضية، تشرح طرق علاج هذه الأمراض، مشيرًا إلى دراسة تعميم المبادرة على كل مناهج التعليم.

من جانبه، أشاد رئيس الجامعة بأعضاء الفرقة المسرحية والمشرفين وإدارة كلية الآداب على الجهود المبذولة من أجل ظهور العرض بشكل مشرف، لافتًا إلى استبيان بين طلاب قسم علم النفس بكلية الآداب للتعرف على مدى استفادتهم من التجربة وسلبياتها وإيجابياتها، على أن يعقب ذلك دراسة وتحليل لآراء الطلاب في خطوة نحو تقييم التجربة وتحديد الخطوات المقبلة وبحث مدى إمكانية تطبيقها على كل الأقسام والكليات.

حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عاطف علم الدين رئيس الجامعة الأسبق، والأستاذ الدكتور محمود محسب عميد كلية التربية النوعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة وأولياء أمورهم.​